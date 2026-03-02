Hatay'da hapis cezaları nedeniyle aranan 3 kişi tutuklandı
Hatay'ın Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde yapılan çalışmalarda hapis cezaları bulunan 3 kişi yakalanarak tutuklandı. Dolandırıcılık ve yaralama suçlarından aranan şahısların işlemleri tamamlandı.
Hatay'ın Defne, İskenderun ve Erzin ilçelerinde, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kişi yakalandı. Hapis cezaları bulunan şahıslar mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.Ç. İskenderun'da, basit yaralama suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ç. Defne'de, 490 bin 730 Türk lirası sahte çek vererek dolandırıcılık yapmaktan 2 yıl 8 ay 25 gün hapis cezasıyla aranan Y. A. Erzin'de yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY