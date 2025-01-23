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Hatay'da Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adama Çarptı

Hatay'da Hafriyat Kamyonu Yaşlı Adama Çarptı
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Hatay'ın Defne ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 81 yaşındaki bir adama hafriyat kamyonu çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı ve yaşlı adam ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, vatandaşları üst geçidi kullanmaya çağırdı.

Hatay'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama, hafriyat kamyonunun çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşandı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan 81 yaşındaki Aziz D.'ye 06 DEY 576 plakalı hafriyat kamyonu çarptı. Kazada yaşlı adam ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 200 metre ileride bulunan üst geçit yerine yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama kamyonun çarpma anıysa güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yaşlı adamın metrelerce savrulduğu görüldü. Aziz D.'nin hastanede tedavi süreci devam ediyor.

"Vatandaşlar canlarını tehlikeye atmasınlar, lütfen üst geçidi kullanalım"

Vatandaşların üst geçidi kullanarak karşıya geçebileceklerini ifade eden Uğur Toy, "Kamyon aniden adama çarptı. Yaşlı bir amca karşıdan karşıya geçmeye çalışınca, burası da yoğun bir trafiği olduğundan kamyon çarptı. Umarım burayı artık kimse kullanmaz. Hemen az ileride üst geçit var ama kimse kullanmıyor. Vatandaşlarımız üst geçidi kullansınlar. Bunun sayesinde de büyük kazalardan kaçınmış olurlar. Canlarını tehlikeye atmasınlar, lütfen üst geçidi kullanalım" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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