Payas'ta trafik kazası: devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Payas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu narenciye bahçesine devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza ; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, narenciye bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa