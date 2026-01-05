Haberler

Payas'ta trafik kazası: devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Payas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu narenciye bahçesine devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle narenciye bahçesine devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu, narenciye bahçesine devrildi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi tarafından kurtarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
