Kırıkhan'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzerindeki Özkızılkaya mevkiinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç şarampole devrildi. Yaralı sürücünün hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Kaza; Kırıkhan - Reyhanlı yolu üzeri Özkızılkaya mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına devrildi. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı