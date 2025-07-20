Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Zanlısı Yakalandı

Hatay'ın Antakya ilçesinde göçmen kaçakçılığı suçundan kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; göçmen kaçakçılığı yapma suçundan 2 yıl 7 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ve taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 2018 yılından itibaren aranma kaydı bulunan A.M. isimli şahıs yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk olunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY