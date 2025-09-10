Hatay'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 26 Kaçak Göçmen Yakalandı

Haberler

Hatay genelinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, takibe alınan 3 araçta 26 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay genelinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonlarında takibe alınan 3 araçta, 26 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, takibe alınan 3 araç Antakya-Altınözü-Erzin bağlantı yolları üzerinde durduruldu.

Durdurulan 3 araçta yapılan aramada, üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 26 göçmen şahıs yakalandı.

Olayla ilgili yakalanan şüpheliler; H.H., R.A., M.E.İ. adlı 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan aramalarda tespit edilen 26 göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
