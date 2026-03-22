Göç yolundaki leyleklere av tüfeğiyle ateş ettiler

Göç yolundaki leyleklere av tüfeğiyle ateş ettiler
Afrika'dan Asya'ya göç eden 2 leylek, Samandağ'daki molaları sırasında av tüfeğiyle vurularak yaralandı. Doğa Koruma ekipleri tarafından tedavi altına alınan leylekler, vatandaşlar tarafından teslim edildi.

Hatay'da göç ettikleri esnada av tüfeğiyle vurularak yaralanan 2 leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Afrika'dan Asya'ya gitmek için göç yolunda olan leylekler, uzun yolculukta mola vermek için Samandağ kıyılarını seçtiler. Samandağ ilçesi Mağaracık ve Meydan Mahalleri mevkiinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan 2 leylek yaralandı. Av tüfeğiyle yaralanan 2 leyleği gören vatandaşların bilgi paylaşımıyla kuş gözlemcisi Erol Yüksek, tarafından yaralı leylekler Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiler.

"Her yıl olduğu gibi bu yılda göç döneminde yaralı leylek aldım"

Av tüfeğiyle yaralanan leylekleri bulup yetkililere teslim eden Erol Yüksek, "Her yıl olduğu gibi bu yılda göç döneminde yaralı leylek aldım. Umuyordum ki bu yıl yaralı kuş olmasın ama yine ihbarlar üst üste geliyor. Meydan Mahallesi'nde yaralı bir leylek var ve onu da alacağım. Buradaki vatandaşlar sağ olsunlar yaralı leyleği bulmuşlar. Leylek saçma izlerinden dolayı uçarken vurulmuş. Biz cahil ve bilinçsiz insanlarla mücadele etmekte çok zorlanıyoruz. Ben böyle insanlarla birlikte olmaktan nefret ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Netanyahu'dan bir ilk! Şehirdeki büyük yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı

Savaşın seyrini değiştirecek görüntü
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor
Heyelan otomobili böyle yuttu! Her şey 3 saniye sürdü

Her şey 3 saniye sürdü! Heyelan otomobili böyle yuttu
İran'ın vurduğu şehirde Ben-Gvir'e sert tepki: Sen bir Nazisin

İran'ın yıktığı şehirde İsrailli bakana sert tepki: Sen bir Nazisin
İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi

İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan "sonraki adım" sinyali
Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması için 22 ülkeden 'katkıda bulunma' taahhüdü

22 ülke İran'a karşı harekete geçti! "Hazırız" deyip ilan ettiler
ABD, Nijerya'ya 200 asker ve çok sayıda İHA konuşlandırdı

Savaş sürerken ABD'den sürpriz hamle! Ülkeye asker ve İHA indirdiler