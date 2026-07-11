Hatay'ın Kumlu ilçesinde evin bahçesinde görülen 2 karayılan paniğe neden oldu. Paniğe neden olan 2 karayılanı, itfaiye ekipleri tarafından aparat yardımıyla yakaladı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde 2 karayılan görüldü. Bahçede görülen 2 karayılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aparat yardımıyla 2 karayılanı yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan 2 karayılan, doğaya salındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı