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Evin bahçesinde görülen 2 karayılan paniğe neden oldu

Evin bahçesinde görülen 2 karayılan paniğe neden oldu
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Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir evin bahçesinde görülen 2 karayılan, itfaiye ekipleri tarafından aparatla yakalanarak doğaya salındı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde evin bahçesinde görülen 2 karayılan paniğe neden oldu. Paniğe neden olan 2 karayılanı, itfaiye ekipleri tarafından aparat yardımıyla yakaladı.

Yaz aylarının gelmesi ve havaların aşırı ısınmasından dolayı yer altı canlıları, gün yüzüne çıkmaya başladı. Bu canlılardan özellikle yılanlar; doğada, yollarda, bahçelerde ve evlerde görülmeye başlandı. Kumlu ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan evin bahçesinde 2 karayılan görüldü. Bahçede görülen 2 karayılan paniğe neden oldu. Ev sahiplerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, aparat yardımıyla 2 karayılanı yakaladı. Ekipler tarafından yakalanan 2 karayılan, doğaya salındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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