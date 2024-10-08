Hatay'da Evde Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti
Kumlu İlçesi Batıayrancı Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmadan maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da evde çıkan yangında alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kumlu İlçesi Batıayrancı Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye teşkilatına bağlı Kumlu İtfaiye İstasyonu ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar yaşandı. - HATAY