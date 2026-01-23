Haberler

İskenderun'da yangında dumandan etkilenen vatandaşı itfaiye kurtardı

İskenderun'da Aşkarbeyli Mahallesi'nde çıkan yangında bir vatandaş yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve evde hasar oluştu.

Hatay'da evde çıkan yangında yoğun dumandan etkilenen 1 vatandaş itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.

Yangın; İskenderun ilçesi Aşkarbeyli Mahallesi'nde bulunan müstakil evde yaşandı. Evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti ve dumandan etkilenen 1 vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen vatandaş sağlık ekiplerine teslim edilerek hastanede tedavi altına alındı. Yangında evde hasar oluştu. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
