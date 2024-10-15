Üye Girişi
Haberler

Hatay'da Eşini Tüfekle Vurarak Öldüren Adamın İddiası: Borçlandırıldı

Hatay'da Eşini Tüfekle Vurarak Öldüren Adamın İddiası: Borçlandırıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, eşinin kendisini borçlandırdığını iddia eden 67 yaşındaki Hasan Kıyılı, tartıştığı eşi Manal Kıyılı'yı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası polis, Hasan Kıyılı'yı suç aletiyle birlikte yakaladı.

Hatay'da eşinin kendisini borçlandırdığını iddia eden şahıs, eşini tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, İskenderun ilçesi Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan 2 katlı evde ikamet eden 67 yaşındaki Hasan Kıyılı ve resmi nikahlı yabancı uyruklu eşi Manal Kıyılı arasında tartışma yaşandı. Hasan Kıyılı tartışma sonucu eşini tüfekle vurarak öldürdü. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şahsı suç aleti tüfekle birlikte yakaladı. Olay yerindeki incelemenin ardından kadının cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayın zanlısının ilk verdiği beyanında, eşinin araba ve ehliyet alarak kendisini borçlandırdığı, ardından yaşanan tartışmada eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İskenderun Politika 3-sayfa Polis hatay Hukuk Suç

MHP lideri Bahçeli: Teröristbaşı örgütü tasfiye etsin, terörün bittiğini ilan etsin

Teröristbaşı Öcalan'a böyle seslendi: Terörün bittiğini ilan etsin

 Özgür Özel'den AK Parti'nin kartlardan 750 TL kesinti öngören yasa teklifine sert tepki

Halkın tepkisini çeken yasa teklifine Özel de sessiz kalmadı

 GSS borcu olanlar 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

Borcu olanlar dikkat! 1 Ocak'tan itibaren sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaksınız
'Karımın fotoğrafını neden paylaştın' kavgası! Tek yumrukla komalık etti

"Karımın fotoğrafını neden paylaştın" kavgası! Tek yumrukla komalık etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri SON DAKİKA: Sivas'ta deprem mi oldu? Deprem ne zaman oldu? MasterChef çiğ köfte tarifi! Çiğ köfte nasıl yapılır, malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 15 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Masterchef 15 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BİM'e neden girilmiyor? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM internet sitesi çöktü mü? BİM'e neden girilmiyor? Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam var mı? 15 Ekim Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi 19. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı! MemeFi günlük kombo nedir, ne işe yarar? 15 Ekim MemeFi günlük kombo nasıl alınır? Bir Gece Masalı bu akşam var mı? Bir Gece Masalı dizisi 7. bölüm yayınlanacak mı? 15 Ekim ATV yayın akışı! Bahar bu akşam var mı? 15 Ekim Bahar dizisi 20. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.