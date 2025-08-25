Hatay'da Engelli Öğrencileri Taşıyan Servis Devrildi, 8 Yaralı

Hatay'da engelli öğrencileri taşıyan bir servis minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi hafif yaralandı. Olayda yaralılar hastaneye sevk edildi.

Hatay'da engelli öğrencileri taşıyan servisin devrilmesi sonucu yaşanan kazada araçta bulunan 8 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde yaşandı. İçerisinde 8 çocuk, 5 yetişkinin bulunduğu engelli öğrencileri ve ailelerini taşıyan minibüs, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada araç içerisinde sıkışan yaralı şahıslar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı olduğu tespit edilen 8 şahıs hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

