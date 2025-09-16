Hatay'da Elektrik Panosundan Çıkan Yangın: 50 Vatandaş Kurtarıldı

Hatay'da bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangında, binada yaşayan 50 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarırken 4 vatandaş dumandan etkilendi.

Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşandı. Bir binada, elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın esnasında binada yaşayan 50 vatandaş mahsur kaldı. Yangını gören bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangını söndürürken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 vatandaşı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. - HATAY