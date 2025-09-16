Haberler

Hatay'da Elektrik Panosundan Çıkan Yangın: 50 Vatandaş Kurtarıldı

Hatay'da Elektrik Panosundan Çıkan Yangın: 50 Vatandaş Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangında itfaiye ekipleri 50 vatandaşı kurtardı. Dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da bir apartmanda elektrik panosundan çıkan yangında, binada yaşayan 50 vatandaşı itfaiye ekipleri kurtarırken 4 vatandaş dumandan etkilendi.

Yangın, Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde yaşandı. Bir binada, elektrik panosundan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın esnasında binada yaşayan 50 vatandaş mahsur kaldı. Yangını gören bina sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Ekipler yangını söndürürken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 4 vatandaşı, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk

Ormandan toplayıp satıyor, kilosu 5 bin lira: Altın madenini bulduk
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filipe Luis, Fenerbahçe'nin teklifini neden reddettiğini açık açık söyledi

Ali Koç'u neden reddettiğini açık açık söyledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.