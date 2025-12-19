Payas'ta uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız silah, mermi ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmada; Payas ilçesinde durumundan şüphelenerek durdurulan ve içerisinde 3 kişi bulunan otomobil'de yapılan aramada; 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek, 11,9 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Araçta bulunan T.B., İ.M. ve F.İ. adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı. - HATAY