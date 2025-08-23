Hatay'da Düğün Yolunda Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin ailenin düğüne gittiği öğrenildi.

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobilin çekiciyle çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi.

Kaza, Hassa ilçesi Girne Mahallesi çevreyolunda yaşandı. A.B. yönetimindeki 31 NBB 49 plakalı otomobil, A.U.C. idaresindeki 27 AJH 154 plakalı çekici ile kavşakta çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu, Beyza Hayriye Bedir ile Z.K., A.B. ve S.K. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Sevda Bedir, Nizamettin Cerrahoğlu ve Beyza Hayriye Bedir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya karışan otomobilde bulunan ailenin düğüne gittiği öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, çekici sürücüsü gözaltına alındı. - HATAY

