İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı

Güncelleme:
İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen otomobilde yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
