İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı
İskenderun ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarına devrilen otomobilde yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaza; gece saatlerinde İskenderun ilçesi Şahin Tepesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle otomobil yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü olay yerindeki müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
