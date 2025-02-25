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Hatay'da Devrilen Demir Yüklü Kamyon Sürücüsünü Yaraladı

Hatay'da Devrilen Demir Yüklü Kamyon Sürücüsünü Yaraladı
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Hatay'ın Belen ilçesinde kontrolden çıkan demir yüklü kamyon devrildi. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da kontrolden çıkarak devrilen demir yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü kamyon yan yattı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıs olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünü hastanede tedavi altına alındı. Demir yüklü kamyonun çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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