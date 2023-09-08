Hatay'da depremden 215 gün sonra kahreden haber! Kazı sırasında enkazda ceset bulundu

6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli iki depremde en büyük yıkımı yaşayan illerin başında gelen Hatay'da kahreden bir gelişme yaşandı. Depremin 215. gününde 'Yerinde Dönüşüm' projesi kapsamında yapılan temel kazısı sırasında enkazda ceset bulundu. Cesedin cinsiyeti ve kimliği, adli tıptaki DNA testinin ardından kesinlik kazanacak.