Hatay'da Çamurda Mahsur Kalan Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Hatay'da Çamurda Mahsur Kalan Koyun İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde dereye düşen bir koyun, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı. Koyun, yıkanarak sahibine teslim edildi.

Hatay'da dereye düşerek çamur içerisinde mahsur kalan koyunu itfaiye ekipleri kurtardı.

Kırıkhan ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde kaçan bir koyun, dereye düştü. Dereye düşerek mahsur kalan koyunu gören sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dereye düşerek çamura saplanan koyun kurtarıldı. Kurtarılan koyun yıkandıktan sonra sahibine teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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