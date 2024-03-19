Hatay'da bir kafede çıkan yangın kısa sürede söndürüldü

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde bir kafede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Numune Evler Mahallesi'nde bulunan bir kafede yangın çıktı. Kafe çalışanlarının 112'yi aramasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmazken, kafede maddi hasar meydana geldi. - HATAY