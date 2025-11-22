Hatay'da Bıçaklı Kavga: 3 Şüpheli Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. Kavga sonrası yakalanan 3 şüpheli adli makamlarca tutuklandı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 21 Kasım 2025 tarihinde Dörtyol Sanayi Mahallesi'nde iki grup arasında meydana gelen ve Y.M. ile T.M.'nin ağır yaralandığı bıçaklı kavga ile ilgili yapılan çalışmada kavgaya karıştıkları tespit edilen R.N., M.G. ve E.N. adlı 3 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
