Dörtyol'da bıçaklı kavganın şüphelisi tutuklandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga olayında 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga olayının yakalanan şüphelisi tutuklandı.

Olay; 15 Ocak tarihinde Dörtyol Numune Evler Mahallesinde meydana geldi. B.Ş. Adlı şansın karın ve göğüs kafesi bölgesinden kesici alet ile yaralandığı olayıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi Ş.T. Dörtyol'da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
