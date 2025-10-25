Hatay'da Bekçilik Yapan 66 Yaşındaki İhsan Sever'in Cansız Bedeni Bulundu

Hatay'da bir depoda bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever'in cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde Sever'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bir iş yerinin deposunda bekçilik yapan 66 yaşındaki İhsan Sever'in yerde yattığını fark eden mesai arkadaşları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sever'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İhsan Sever'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İlk incelemelerde Sever'in kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY