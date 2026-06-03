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Otobanda yola fırlayan angus korku dolu anlar yaşattı

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Adana-Hatay otobanında yola fırlayan başıboş angus, araç sürücülerine korku dolu anlar yaşattı. Minibüs ve otomobilde maddi hasar oluşurken, o anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da otobanda yola atlayarak seyir halindeki araç sürücülerine korku dolu anlar yaşatan angusun o anları kameraya yansıdı.

Adana - Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde başıboş angus yola fırladı. Refüjü aşarak gelen hayvanı fark eden araç sürücüleri hızlı manevrayla muhtemel büyük bir kazayı önledi. Kazada minibüs ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Angusun refüjü aşarak yola fırladığı ve araç sürücülerine korku yaşattığı anlar ise seyir halindeki başka bir aracın kamerasına yansıdı. Bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, olay yerine gelen ekipler güvenlik önlemleri alarak yolu kontrollü şekilde ulaşıma açtı.

Yetkililer, özellikle hayvan taşımacılığı yapılan araçlarda gerekli tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan, hayvanın İskenderun Limanı'ndan Türkiye'nin dört bir yanına giden angus dolu tırlardan birinden kaçtığı düşünülüyor. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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