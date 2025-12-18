Erzin'de trafik kazası: 3 yaralı
Hatay'ın Erzin ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bahçeye uçtu. Kazada araçta sıkışan 3 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bahçeye uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza; Erzin ilçesi Şükrü Paşa Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TOFAŞ marka otomobil, bahçeyi saran beton çitleri devirerek bahçeye uçtu. Kazada araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa