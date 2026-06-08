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Hatay'da bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Hatay'da bahçe yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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Hatay'ın Altınözü ve Arsuz ilçelerinde bahçelik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alındı. Yangında bahçeler zarar gördü.

Hatay'ın Altınözü ve Arsuz ilçelerinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altındı.

Yangın, Altınözü ve Arsuz ilçelerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçeler zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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