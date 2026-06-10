Kırıkhan'da bahçe yangını
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bir bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle ağaçlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bahçede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle ağaçlık alanlara sıçramadan kontrol altındı.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle bahçelik alanda yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı. Yangında bahçe zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı