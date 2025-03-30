Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan İ.A. ve S.Y. isimli 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa