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Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı

Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobilde 2 Yaralı
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Dörtyol ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aydınlatma direğine çarptı. Araçta sıkışan İ.A. ve S.Y. isimli 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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