Hatay'da Aydınlatma Direğine Çarpan Otomobil Takla Attı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde aydınlatma direğine çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza; Dörtyol ilçesi Kışlalar Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki aydınlatma direğine çarpan otomobil, takla atarak yan döndü. Kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
