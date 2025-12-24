Haberler

Hatay'da 19 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Hatay'da 19 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, uyuşturucu ve hırsızlık suçlarından toplam 19 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan M.F.G. adlı şahıs, gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada uyuşturucu ve hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ve hırsızlık suçundan toplam 19 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 30 bin TL idari para cezası ile aranan M.F.G. adlı şahıs Samandağ'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

