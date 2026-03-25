Hatay'da hapis cezası ile aranan 3 kişi yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada hapis cezaları ile aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. ile M.Ç. Antakya'da, Akaryakıt, tütün ve alkol kaçakçılık suçlarından 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Y.G. Arsuz'da yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri sonrasında Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

