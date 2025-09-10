Hatay'da Aranan 2 Şahıs Hapis Cezasıyla Yakalandı
Hatay'ın Defne ve Dörtyol ilçelerinde işledikleri suçlar nedeniyle hapis cezası bulunan iki şahıs, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Hatay'ın Defne ve Dörtyol ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada Dörtyol Numune Evler Mahallesi hastane üstü sokak üzerinde, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan E.Y., Defne ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan C.E. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY