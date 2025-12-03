Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı

Hatay'da 63 yaşındaki kadının pompalı tüfekle vurulması olayının taraflarından olan bir kişi, aynı sokak üzerinde yaşadığı husumetlisini araçla ezerek öldürmeye çalıştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli şahıs mahkemece tutuklandı.

İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi'nde 28 Eylül tarihinde komşular arasında yaşanan kavgada 63 yaşındaki Leyla Şahin, pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. isimli 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayın üzerinden geçen iki ayın ardından 1 Aralık günü olayın taraflarından olan M.Ç., Buluttepe Mahallesi'nde aynı sokak üzerinde yaşadıkları husumetlisini hafif ticari aracıyla ezerek öldürmeye çalıştı. Akılalmaz olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY