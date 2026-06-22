Kırıkhan'da anız yangını yaşandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Çiloğlan Mahallesi'nde çıkan anız yangını, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü ve soğutma çalışması yapıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan ilçesi Çiloğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Anız yangınını fark eden çevredeki vatandaşların 112'yi araması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı