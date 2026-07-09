Ambulansın karıştığı kazada sağlık personeli hastayı battaniyeyle güneşten korudu

Hatay'da ambulans ve 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık personeli, ambulanstaki hastayı güneşten korumak için battaniyeyle önlem alarak gölgelik oluşturdu.

Kaza, Antakya ilçesi Expo kavşağı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki ambulans ve 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 sürücü yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüler hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan ambulanstaki hasta ise, olay yerine gelen başka bir ambulansa sevk edildi. Sevk edilmeyi bekleyen hastayı güneşten korumak için sağlık çalışanının battaniyeyle önlem almaya çalıştığı anlar ise kameraya yansıdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücülerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı