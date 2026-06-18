Ahırda saman içinde saklı 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hatay'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahsa ait arazi içerisindeki ahırda saman içinde saklı 2 kilo 422 gram metemfetamin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önüne geçmeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından, 18 Haziran tarihinde Altınözü ilçesi Hacıpaşa Mahallesi'nde bulunan bir arazide uyuşturucu madde saklandığı yönünde bilgi elde edildi. Bilgiler doğrultusunda, H.B. isimli şahsa ait arazi içerisinde bulunan ahırda narkotik şube müdürlüğü ekipleri ve uyuşturucu madde arama köpek unsurları ile birlikte yapılan adli arama sonucunda 2 kilo 422 gram metamfetamin maddesi saman içerisinde ele geçirildi. H.B. hakkında gerekli yasal işlemlere başlanıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı