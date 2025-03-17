Hatay'da Ağaçlık Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı
İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı mevkiinde çıkan yangın, itfaiye ve OGM ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında ağaçlık alan zarar gördü.
Hatay'da ağaçlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, İskenderun ilçesi Çankaya Mezarlığı mevkiinde bulunan ağaçlık alanda yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri intikal etti. Yangın OGM ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ağaçlık alan zarar gördü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa