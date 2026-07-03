Ağaca çarparak yan yatan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Hatay Defne'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki ağaca çarparak takla attı. Araçta sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaca çarpan ve yan yatarak hurdaya dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza; Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşandı. Tek taraflı yaşanan kazada Citroen marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç, yol kenarındaki ağaca çarptı. Ağaca çarpan araç takla atarak yan yattı. Kazada araç içirişinde sıkışan sürücü ve 1 yolcu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı