Hatay'da Aday Sürücüye Trafikte Yüzüstü Kullanım Cezası

Hatay'da motosikleti üzerine yüzüstü uzanarak kullanan aday sürücüye 5 bin 146 TL trafik cezası uygulanırken, ehliyetine el konuldu.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürenlere geçit vermeyen kolluk kuvvetleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede 7 Ekim tarihinde yapılan denetimlerde bir sürücünün akan trafikte motosikleti üzerine yüzüstü uzanarak kullandığı görüldü. Tespit edilen şahsa 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında 5 bin 146 TL idari para cezası uygulanarak, aday sürücü statüsünde bulunan şahsın sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. - HATAY