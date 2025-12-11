Bagajdan silah deposu gibi 90 adet ruhsatsız tabancı çıktı

Hatay'ın Erzin ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan otomobilin bagaj kısmında 90 adet ruhsatsız tabanca ve silah parçaları ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından kaçakçılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Hatay'a silah getirileceği bilgisi üzerine Erzin ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde, durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 90 adet ruhsatsız tabanca ve 3 bin 960 adet muhtelif silah parçaları ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak araç sürücüsü M.Ç. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY