Hatay'da 31 Göçmen, Durdurulan Kamyonda Yakalandı

Hatay'da durdurulan kamyonun gizli bölmesinde saklanan 31 göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Erzin uygulama noktasında şüpheli görülen kamyon durduruldu. Polis ekiplerinin operasyonu sırasında 'kimse var mı' sorusunun yanıtsız kaldığı aracın gizli bölmesinde, 31 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili yakalanan 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY