Haberler

Defne'de hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı

Defne'de hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Defne ilçesinde hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D., emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Hatay'ın Defne ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gece yarısı sıcak çatışma: ABD İran'ı vurdu, Tahran anında yanıt verdi

Gece yarısı çatışma! ABD İran'ı vurdu, Tahran 3 ülkeye birden saldırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hakkari'de binanın bodrumunda ölü bulunan kadının eşi tutuklandı

Binanın bodrumunda ölü bulunmuştu! Vahşi cinayeti itiraf etti
ABİ'de şoke eden ayrılık! Afra Saraçoğlu'nun vedasının perde arkası

Şoke eden ayrılık! İşte ünlü oyuncunun vedasının perde arkası
Meteorolojiden 6 ile sağanak yağış uyarısı

Yaz geldi derken meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı
Herkes merakla bekliyordu! Osimhen için karar çıktı

Beklenen açıklama geldi!

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Taliban akıllı telefonlara da savaş açtı, kameralar önünde parçaladılar

Taliban bu kez bambaşka bir şeye karşı savaş açtı
Babasının 48 yaş küçük yeni aşkına Yasmin Erbil'den olay yorum

Mehmet Ali Erbil'e 48 yaş küçük sevgili! Yasmin Erbil'in yorumu olay