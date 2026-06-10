Defne'de hapis cezası ile aranan 1 kişi yakalandı
Hatay'ın Defne ilçesinde hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D., emniyet ekiplerince yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Defne ilçesinde hakkında adli makamlarca verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D. Defne'de yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen S.D. tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı