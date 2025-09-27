Haberler

Hatay'da 20 Göçmen Yakalandı

Hatay'da 20 Göçmen Yakalandı
Hatay'da polis, durdurduğu kamyonette 16'sı kadın 4'ü erkek toplam 20 göçmeni yakaladı. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Hatay'da polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin kasasında 16'sı kadın 4'ü erkek toplam 20 göçmeni yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri göçmen kaçakçılığıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürüyor. Bu çerçevede, analiz çalışmaları neticesinde tespit edilen kamyonet Reyhanlı-Antakya yolu üzerinde durduruldu. Kamyonette; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve geçerli oturma izni olmayan 4'ü erkek 16'sı kadın toplam 20 yabancı göçmen şahıs yakalandı. Olayla ilgili yakalanan şüphelisi H.A. adlı şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayda yakalanan göçmenler, işlemleri ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
