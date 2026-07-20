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İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı

İskenderun'da trafik kazası: 1 yaralı
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Hatay'ın İskenderun-Payas yolu Denizciler mevkiinde seyir halindeki tır, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da 2 tırın çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 sürücü yaralandı.

Kaza; İskenderun - Payas yolu Denizciler mevkiinde yaşandı. Seyir halinde olan tır, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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