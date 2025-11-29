Hatay'da 13 Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 25 Kasım tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta 13 kaçak göçmen yakalandı. Hafif ticari aracın tıka basa göçmen doldurulması dikkat çekti. Göçmenleri üst üste bindirerek kaçırmaya çalışan 1 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa