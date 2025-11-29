Haberler

Hatay'da 13 Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı

Hatay'da 13 Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı
Güncelleme:
Hatay'da gerçekleştirilen polis operasyonunda, hafif ticari araçta 13 kaçak göçmen yakalandı. Aracın organizatörü tutuklandı.

Hatay'da polis ekiplerince yapılan çalışmalarda durdurulan hafif ticari araçtaki 13 göçmen yakalandı. Araca tıka basa göçmen dolduran organizatör mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekiplerin çalışması neticesinde 25 Kasım tarihinde Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde durdurulan hafif ticari araçta 13 kaçak göçmen yakalandı. Hafif ticari aracın tıka basa göçmen doldurulması dikkat çekti. Göçmenleri üst üste bindirerek kaçırmaya çalışan 1 organizatör tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
