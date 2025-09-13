Haberler

Hatay'da 1260 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Hatay'da 1260 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan aramada 1260 litre fermente el yapımı içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bin 260 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.

Adreste yapılan aramada; bin 260 litre fermente halde el yapımı içki (rakı) ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı

Altın için çılgın tahmin: Gerçekleşirse yatırımcı yaşadı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar girişimi iddiasıyla gündeme gelen Nilperi Şahinkaya sessizliğini bozdu

İntihar notu yazıp ortadan kaybolmuştu! Günler sonra ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.