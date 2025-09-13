Hatay'da 1260 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Hatay'ın Samandağ ilçesinde yapılan aramada 1260 litre fermente el yapımı içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde bin 260 litre sahte içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda Samandağ ilçesinde bir ikamette arama yapıldı.
Adreste yapılan aramada; bin 260 litre fermente halde el yapımı içki (rakı) ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.C. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa