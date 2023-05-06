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Hatay'da 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'da 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı Hatay'da 12 aracın karıştığı kaza sonrası çevreyi alevler sardı.

Hatay'da 12 araç kazaya karıştı, alevler çevreyi sardı

HATAY - Hatay'da 12 aracın karıştığı kaza sonrası çevreyi alevler sardı. Olayda ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken şuanda durumun netlik kazanmadığı bildirildi.

Olay, merkez Antakya ilçesi Topboğazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İskenderun tarafından Antakya istikametine giden

bir hafriyat kamyonunun freni patladı. Freni patlayan kamyon bir çok aracı önünde katarak sürükledi. İlk bilgilere göre biri minibüs 12 araç kazaya karıştı. Kaza sonrası kamyon ve minibüsün bulunduğu bölgede yangın çıktı. Çıkan yangın yanındaki iki araca daha sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, henüz kesin bir sonucun olmadığı kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsmet Biçen - 3. Sayfa

Tragger Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler

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