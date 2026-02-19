Haberler

Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti

Köprüden düşerek akıntıya kapılan çocuk hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde dereye düşen 10 yaşındaki çocuk, akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından cansız bedeni bulunan çocuğun cenazesi morga kaldırıldı.

Hatay'da köprüden düşerek derede akıntıya kapılan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Özerli Mahallesi'nde yaşandı. Mahalleden geçen dere üzerindeki köprüden düşen 10 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun cenazesi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı

Bakan Gürlek sinyali vermişti! 2 şirkete kayyum atandı, gözaltılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar

-40 puanlı takımı yenemeyince tesisi bastılar
Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor: Ne oldu Aliyev?

Fotoğrafı gören herkes aynı soruyu soruyor
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Ada basınından Fenerbahçe'ye olay sözler

Ada basınından Fenerbahçe'ye olay sözler
Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı

Bu köyde iftar vakti evlerde yemek pişirmek yasaklandı
-40 puanlı takımı yenemeyince soluğu tesislerde aldılar

-40 puanlı takımı yenemeyince tesisi bastılar
Kemal Doğulu'nun ifadesi ortaya çıktı: 1 buçuk sene öncesine kadar

Gözaltına alınmıştı, ünlü modacı itiraf etti
Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı

Gözaltına alınan ünlülerin aylık gelirleri ortaya çıktı