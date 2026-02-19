Otomobilin içinden 10 kaçak göçmen çıktı: 1 tutuklama

Hatay'da 10 göçmen sığdırdığı otomobille insan kaçakçılığı yapan organizatör mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılarına yönelik çalışmalarını yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri tarafından yapılan takipler sonucu 16 Şubat günü Antakya-İskenderun yolunda şüpheli otomobil durduruldu. Otomobil içerisinde Türkiye'de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 10 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Olayla ilgili olarak 1 organizatör yakalandı ve insan taciri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Durdurulan otomobilin içerisine 10 göçmenin tıka basa doldurulmasıysa dikkat çekti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı