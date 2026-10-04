Hatay Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı

Hatay Antakya Küçükdalyan Mahallesi'nde ev yangını kısa sürede kontrol altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak alevlerin büyümesi önlendi, bölgede emniyet tedbirleri sağlandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde çıkan ev yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Küçükdalyan Mahallesi'nde bir evde yangın meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangına hızlı şekilde müdahale etti.
Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin büyümesi önlendi.
Yangının ardından bölgede gerekli emniyet tedbirleri sağlandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı